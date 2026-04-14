◇ナ・リーグドジャース4−0メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に先発。自己最長となる8回を投げ、2安打無失点の好投で今季2勝目を挙げた。序盤から打たせて取る投球でメッツ打線から凡打の山を築き、4回までは無安打ピッチング。5回1死からポランコに初安打となる右前打を許したものの動じることなく次打者・アルバレスを低