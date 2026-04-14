「そうだ日立で漁師になろう」。茨城県日立市内の３漁協と加工組合でつくる日立市水産振の興協議会は、漁業の現場で漁師の仕事を体験してもらう「ひたち漁師塾」の今年度の塾生を募集している。市内で漁師を目指す意欲のある人が対象で、申込期間は７月末まで。選考により塾生２人を決める。漁師塾がスタートした昨年度は、東京都で不動産関係の仕事を営む男性（５８）が４か月間、漁船に乗り込むなどして漁業を学んだ。男性