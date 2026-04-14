「大雨警報」などに5段階の警戒レベルの数字をつけて運用する新たな防災気象情報について、気象庁などは来月28日の午後から提供を開始すると発表しました。来月から始まる新運用では、「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つについて、5段階の警戒レベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表します。名称から、取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようにするのが狙いで、たとえば大雨警報の場合、「レベル3