女優の床嶋佳子（61）が14日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開し反響を呼んでいる。床嶋は「季節の変わり目、何だかずっと体が重かったけど今日は気持ち良く泳げました！！嬉しいな〜」とつづり、プールサイドでの自撮りを投稿。この投稿にファンからは「ノーメイクでも綺麗！！流石、女優さんです」「とても綺麗で素敵で美しい」など絶賛の声が寄せられた。