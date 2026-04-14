2001年に栃木県那須塩原市で女子大学生が殺害された事件は、未解決のままきょう（14日）で25年になります。警察は市内の3か所で、情報提供を呼びかけました。この事件は2001年4月、那須塩原市で女子大学生だった前田笑さん（当時24）が首や胸などを刺されて殺害されているのが見つかったものです。事件から25年となるきょう、警察は現場付近のスーパーやJR西那須野駅前など3か所でチラシを配布し、事件解決のため改めて情報提供を