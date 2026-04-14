◇MLB ドジャース 4-0 メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がメッツ戦にスタメン出場。6回、アクシデントに驚きの表情を見せました。4点リードの6回、1アウト1塁で打席に入った大谷選手はキンブレル投手と対し、ファールで粘ります。すると、4球目内角低めのカーブを見極めると、キャッチャーから一塁へのけん制球。大谷選手は体の近くを通るボールに、体をかがめる様子がありました。実は日本時間8日のブル