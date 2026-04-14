NBAの2025－26レギュラーシーズンは4月13日（現地時間12日、日付は以下同）に全日程が終了し、各カンファレンスの11位から15位で終えた計10チームはオフシーズンへ突入した。 ここからは、今シーズンのチャンピオンシップ獲得をかけた“真の覇権争い”がスタートする。まずは各カンファレンス7位から10位で終えたチームが一発勝負の「プレーイン・トーナメン