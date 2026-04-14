シーホース三河は4月14日、平寿哉と双方合意の上、契約を解除することを発表した。 愛知県出身で現在20歳の平は、176センチ75キロのポイントガード。シーホース三河U15、桜丘高校を経て、2024年7月に特別指定選手として三河へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は3月29日の川崎ブレイブサンダース戦を最後に出番がなく、4月1日の千葉ジェッツ戦から家庭の事