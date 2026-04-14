ビタブリッドジャパンは急反落。１３日取引終了後に発表した２６年２月期単独決算は、売上高が１５２億９６００万円（前の期比２１．２％増）、営業利益が１０億２２００万円（同４５．８％増）だった。売上高、営業利益とも過去最高を達成した。主力商品の「ターミナリアファースト」が引き続き伸長し、全体を牽引。商品ポートフォリオの多角化を進めたことや新商品の投入も奏功した。 続く２７年２月期