日向坂46が、5月20日にリリースする17thシングル『Kind of love』のジャケットアートワークを公開。また、本作の表題曲「Kind of love」が4月16日より先行配信される。 （関連：【画像あり】日向坂46、17thシングル『Kind of love』全5形態のジャケットアートワーク） 本作のアートディレクションは、高木公美子（ONPHA）が担当。テーマは“Just scream！走れ！笑え！日向坂！！