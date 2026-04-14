「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、ＴＯＴＯが「売り予想数上昇」で２位となっている。 同社は１３日、ユニットバス及びシステムバスについて、新規の受注を停止したと発表した。ホルムズ海峡封鎖の影響を受けてナフサをはじめとする石油化学基礎原料の供給環境が急速に悪化しており、フィルム接着やコーティングに使われる材料に含まれる有機溶剤が不足しているこ