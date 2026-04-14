買取王国 [東証Ｓ] が4月14日後場(14:30)に決算を発表。26年2月期の経常利益(非連結)は前の期比17.4％増の5.4億円になり、27年2月期も前期比11.7％増の6.1億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を10円実施するとし、今期も前期比1円増の11円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の経常利益は前