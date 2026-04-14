ソフトバンクの小久保裕紀監督が14日、1軍合流したオスナの起用方針について説明した。契約内容に守護神限定の起用条項などが組み込まれており開幕1軍から外れていた。契約の見直しが完了し、この日から1軍に戻ってきた。「9回に投げるときもあるでしょうし、そうじゃない日もあるでしょうし。そのための契約合意ですから」守護神・杉山が離脱している状況。オスナの守護神返り咲きについては「23年ぐらいの状態だったらそ