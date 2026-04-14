◇関西学生野球春季リーグ第2節3回戦立命大 0―2 近大（2026年4月14日GOSANDO南港）大学野球の関西学生野球春季リーグは14日、3回戦1試合が行われ、昨秋王者の立命大は近大に0―2で敗れて勝ち点を落とした。今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（4年）は、中1日での先発登板で8回2失点と力投するも完投負けを喫した。4、5回に適時打を許して2失点。128球を投げ抜くも、打線の援護に恵まれなかった。