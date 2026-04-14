タレント・モデルで実業家の大平ひかる（23）が13日、自身のインスタグラムを更新。美人母との韓国旅行ショットを披露した。「ママとはじめてのチェジュ島」と記し、母で歌手・モデルの柳原愛子との韓国旅行を披露した。「ずっと行きたいね〜って言ってたけど、結局ソウルばっかりだったから念願の旅行でした」と大平。「はじめての場所ってわくわくすることがたくさんあって楽しい写真も動画もたくさんあるからのせていく