2001年、栃木県の旧・西那須野町、現在の那須塩原市で女子大学生が殺害された事件は14日、未解決のまま25年が経ちました。警察は引き続き情報提供を呼びかけています。この事件は25年前の14日、旧・西那須野町の駐車場で国際医療福祉大学4年生だった前田笑さんが、首や胸など複数か所を刺され死亡しているのが見つかったものです。前田さんが住んでいた部屋には争った形跡があり、現場近くから凶器とみられる刃物が見つかっていま