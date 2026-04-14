「あるがままに」――。板谷由夏が、大杉漣さんからかけられた言葉を振り返った。自分の進むべき道が見えなかった時期、その一言で「パーっと道が開けたような気がした」と明かす。板谷由夏○大杉漣さんの言葉テレ東のドラマ『刑事、ふりだしに戻る』(4月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※※初回は15分拡大で21:00〜22:09)の記者会見がこのほど、都内で行われ、濱田岳、石井杏奈、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登壇。テレビ