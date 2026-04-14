TOMORROW X TOGETHERが、4月13日20時に韓国の高麗大学ファジョン体育館にて、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』の発売記念カムバックショーケースを開催した。2025年に所属事務所のBIGHIT MUSICと再契約した後、初めてリリースするアルバムのショーケースとなった。約80分間行われたショーケースには、抽選で選ばれた約3,000人の観客が参加した。またGlobal Superfan Platform「Weverse」と、HYBE