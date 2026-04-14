トム・ホランド主演の映画「スパイダーマン」シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』のポスタービジュアルが2種同時に解禁された。【写真】スパイダーマンの瞳にMJの姿『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』ポスタービジュアル本作は、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を描いた「スパイダーマン」シリーズの最新作。大人になったピーター・パーカー（トム）は、愛する人た