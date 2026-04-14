俳優のトム・ホランドは、主演新作「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」に「ちょっとしたユーモア」を加えているそうだ。同作でスパイダーマンことピーター・パーカー役を再び演じているトムは、自分なりの最終調整をしているところだと明かしている。 【写真】スパイダーマンのスーツに身を包むトム・ホランド GQ誌にトムはこう話す。「僕らがやってい