NEXCO西日本によりますと、14日午後0時半ごろから、九州道下りで交通事故のため、筑紫野インターチェンジの出口が閉鎖されました。警察によりますと、運転手本人から「横転した」との内容の通報がありました。ケガ人の情報はないということです。 現場では車両が横倒しになり、道路を塞いだかたちとなっていました。出口の閉鎖は午後3時55分ごろ、解除されました。