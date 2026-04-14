北海道十勝スカイアースのスペシャルアドバイザーに岩政大樹氏が就任した北海道十勝スカイアースは4月14日、岩政大樹氏がスペシャルアドバイザーに就任したと発表した。かつて日本代表や鹿島アントラーズの主力として活躍した名DFが、北の大地で新たな役割を担うことになった。現在44歳の岩政氏は、2004年から2013年まで鹿島でプレーし、J1リーグ3連覇に貢献。その後、タイのBECテロ・サーサナやファジアーノ岡山などを経て、2