フランスの高級ブランド「バレンシアガ（Balenciaga）」が制作した製品として知られた「段ボールドレス」が、実際には人工知能（AI）が生成した偽の商品であることが確認された。12日（現地時間）、タイムズ・オブ・インディアは、最近ソーシャルメディアで拡散した通称「段ボールドレス」が、バレンシアガの実際のコレクションではなく、AIによる合成画像だったと報じた。この製品をミーガン・フォックスやロバート・パティンソン