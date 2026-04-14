KOSPI（韓国総合株価指数）が14日、取引場で6000を再突破した。この日午前10時12分ごろ、KOSPIは前営業日比191．56ポイント（3．30％）上昇した6000．18となった。KOSPIが取引場で6000台に乗ったのは、米国とイランの戦争が勃発した後の最初の営業日だった先月3日（取引場で最高値6180．45）以来。当時、KOSPIは7．24％急落して5791．91で取引を終えた。終値基準で6000を超えたのは米・イラン戦争勃発直前の営業日の2月27日（6244