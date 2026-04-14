俳優の高橋克典（61）が14日までに、自身のSNSを更新。仕事から帰京し、自宅で過ごした時間で“チャチャっと”作ったという手料理を披露した。【写真】「とても美味しそう」高橋克典が自宅で“チャチャっと”作った手料理高橋は「昨夜は帰京し自宅に戻るとちょうど料理の時間。僕も少しだけキッチンに立って。整う時間」「今日の撮影のためにキャベツと玉ねぎ、エリンギでシンプルに軽くひとくち。オイスターソースで仕上げる