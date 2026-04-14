俳優の柳沢慎吾と岸本加世子が14日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜後9：00）トークイベントにサプライズで登壇。主演の高橋一生以外のキャスト陣には2人の登壇は知らされておらず、驚きながらも盛り上がった。【写真】サプライズ登場！あついハグを交わす柳沢慎吾＆中村アン高橋が主演を務める今作は、きょう14日から放送が始まる社会派転生ヒューマンドラマ