韓国の大人気恋愛リアリティー番組の最新シーズン『HEART SIGNAL 5』（全15話）が、韓国での放送と連動しU-NEXTオリジナルとして独占見放題（日本語字幕）で配信されることが決定した。【写真】「芸能人予測団」にBilllie・ツキが合流本作は、「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する大人気恋愛リアリティー番組。2017年のスタート以来、視聴