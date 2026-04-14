アメリカのトランプ政権がイランと2度目の協議を行う場合に備えて、日時や場所を検討していると報道されました。開催場所はパキスタンのイスラマバードのほか、スイスのジュネーブも検討されているとしています。アメリカのCNNテレビは13日、トランプ政権がイランとの2度目の対面協議に備えて開催日時や場所を検討していると伝えました。パキスタンの首都イスラマバードでの再度の開催のほか、スイス・ジュネーブでの開催も検討さ