乃木坂46の川〓桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。所属する乃木坂46のキャプテン梅澤美波（25）は2月、公式ブログで卒業を発表。5月21日、東京ドームで開催する「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の千秋楽公演をもって、3期生として約9年半の活動に終止符を打つ。川〓桜は「梅澤さんの最後の現場が1つずつ終わっていくのを最近一緒にいて実感していて、なんかすごく寂