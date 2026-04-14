俳優高橋一生（45）が14日、都内で、主演するテレビ朝日系「リボーン〜最後のヒーロー〜」（同日スタート、火曜午後9時）の試写会、トークイベントに出席した。IT企業の社長が、過去の下町商店街の青年に転生する物語。現場の雰囲気を聞かれ、高橋は「非常にチームワークがいい」と話した。IT企業と商店街2つの舞台で演じる高橋は「それぞれ、現場、作品が違うような感覚です。ドラマをふたつ縫ってるみたいな感じでやっています