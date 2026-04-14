秋田市新屋栗田町付近では14日朝からクマの目撃が相次いでいます。目撃場所は住宅地で学校などもあり、警察は注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと14日午前8時15分ごろ秋田市新屋栗田町で、家にいた80代の女性が畑にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約5メートルです。目撃場所の周辺は住宅地で、近くには県立栗田支援学校や日新小学校があります。秋