坂出市の公立中学校で生徒の名前や生年月日が記載された書類を紛失していたことが分かりました。 坂出市教育委員会によりますと、今月（4月）3日、個人情報を含む書類を廃棄処分するため焼却処分場に搬送中、書類の一部を紛失したということです。 今月13日、近隣住民と警察から「遺失物がある」と連絡を受けて発覚したものです。書類に含まれる個人情報は、該当する中学校の1クラスの生徒33人の氏名と、1部活動の生徒13人（うち