7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より2種類のポスタービジュアルが公開された。 参考：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』予告編を徹底考察気になる3つのポイント 『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカー（トム・ホランド）は、愛する人たち