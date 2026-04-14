ホテルグランヴィア京都は、春と京都の食材を使った「ディナーバイキング」を4月1日から6月30日まで開催する。月替わりメニューは、4月は丹波地鶏の京風ポトフ仕立てとモリーユ茸と新玉葱のエチュベを添えた白身魚のポシェを、5月は西京味噌を使った仔羊のロティとホタルイカのコンフィを、6月は新じゃがいものグラタンを添えた鴨肉のロティと香草パン粉を使ったサーモンのオーブン焼きを提供する。ローストビーフや職人が目の前で