タレントの川崎希が13日と14日に自身のアメブロを更新。家族で滞在している沖縄の宿での様子を報告した。13日に「ホテル移動」というタイトルでブログを更新した川崎は「今回のホテルはジャングル感がある自然たっぷりな場所なんだ お部屋はちょっと二階建てみたいになってるよ」と写真を交えて紹介。子どもたちが「わくわくしてるよ笑」と喜んでいる様子を明かし「ちょっと曇り空だけどプールで泳いでのんびりしてるよん」とつづ