言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、家庭での大切な営みから、武道の専門用語、そして少し困った呼び名まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□だて□□とがり□□どろ