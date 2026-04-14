大分市の病院で去年、同じ病室に入院していた83歳女性の財布から現金11万円を盗んだとして41歳無職の女が再逮捕されました。 窃盗の疑いで14日再逮捕されたのは、大分市岩田町に住む無職の女（41）です。 女は去年10月31日から11月7日までの間に、大分市内の病院で入院中、83歳の女性の財布から現金約11万円を盗んだ疑いがもたれています。 警察によりますと、女（41）と83歳の女性は同じ部屋に入院していて、女性は財布を引き