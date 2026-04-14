佐賀県吉野ケ里町の伊東健吾町長2024年に死亡した佐賀県吉野ケ里町職員へのパワハラ発言を町の第三者委員会から認定された伊東健吾町長（78）が、12日投開票の町長選で3選を果たした後、パワハラ問題への対応に関し「これで卒業させていただく」と発言したことを受け、遺族が14日、取材に「終わったつもりはない。びっくりする発言で残念だ」と批判した。遺族はパワハラが原因の自殺だと主張している。町長は記者団に発言の趣