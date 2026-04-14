卓球男子のエース・張本智和（トヨタ自動車）にとって、頼れる後輩の存在はプラスに働きそうだ。最新の世界ランキングで張本が日本勢トップの４位となる一方で、成長著しい松島輝空（木下グループ）も８位につけている。１４日に都内で行われた世界選手権団体戦（５月、英ロンドン）の公開練習に参加した張本は、松島の躍進について「ただただ心強い。だからこそ僕が『１点でいいや』ではなく、今まで通り２点取れば勝てる確率