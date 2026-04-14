【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの安田美沙子が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのアップルパイを公開し、話題となっている。【写真】43歳2児のママタレ「絵本に出てきそう」星型アップルパイ披露◆安田美沙子、星形生地で飾ったアップルパイ披露安田は「焼いたよ」とコメントを添え、こんがり焼けたアップルパイの写真を投稿。パイの表面に星形に型抜きした生地がちりばめられた遊び心のある形状になっ