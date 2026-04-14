【モデルプレス＝2026/04/14】女優の佐々木希が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】38歳国民的女優「具だくさんで子どもも喜びそう」野菜ゴロッと手作り夕食◆佐々木希、豪華な手料理公開佐々木は「今日は、カレーと」「生姜焼きと」「ワカメスープと」「山盛りサラダ」とコメントを添え、写真を連続して投稿。ニンジンやジャガイモが入ったカレー、玉ねぎと炒められた豚の生