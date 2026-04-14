Wanna OneとCIX出身の歌手ペ・ジニョンの実弟が、ショートトラックスピードスケートの韓国国家代表に選出され、話題を集めている。ペ・ジニョンの弟であるペ・ソチャンは、4月12日にソウル・木洞（モクドン）アイスリンクで開催された2026-2027シーズンショートトラック代表選考会で男子総合3位に入り、韓国代表に選出された。【画像】ペ・ジニョンへのいじめが発覚？“証拠の画像”これにより彼は、次期シーズンの国際スケート連