6年越しのステージで、世界にとてつもないインパクトを残した。今年デビュー20周年を迎えた、レジェンドグループ・BIGBANGだ。【写真】対照的な“元BIGBANG”のイマ4月12日、アメリカ・カリフォルニア州インディオの砂漠地帯で開催された世界最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」で、メインステージに次いで大きい「アウトドア・シアター」に立ったBIGBANG。もともと