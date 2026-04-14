女優・黒木華が１４日、都内で主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（２０日スタート、月曜・後１０時）記者会見に共演の野呂佳代、松下洸平と出席した。政界を追い出された主人公（黒木）が“選挙参謀”として、政治素人のスナックのママ（野呂）をスカウトし、都知事選に挑む新たな選挙エンターテインメントを描く。本作にちなみ、“自身が転生するなら何になりたいか”についてトーク。黒木は「歌って踊れる