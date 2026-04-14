俳優・松下洸平が１４日、都内でフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（２０日スタート、月曜・後１０時）記者会見に、主演の黒木華、共演の野呂佳代と出席した。政界を追い出された主人公（黒木）が“選挙参謀”として、政治素人のスナックのママ（野呂）をスカウトし、都知事選に挑む新たな選挙エンターテインメントを描く。黒木は政治家秘書役に初挑戦。「難しさもありながら、面白さや、やりがいを感じています」と充実