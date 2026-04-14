５連敗中の浦和は１４日、次節鹿島戦（１８日・アウェー）に向け、さいたま市内で公開練習を行った。ＰＫ戦の末に敗れた前節の東京Ｖで、今季４点目となるゴールを決めたＦＷ肥田野蓮治は「チームとしてやっていることは間違っていないと思う。東京Ｖ戦も７０分ぐらいまでは、完璧なゲーム運びだったが、残り２０分で失速してしまった。そこに自分が（交代後で）いないことは悔しいし、９０分間走りきる体力をつけて、（試合終了