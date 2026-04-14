米プロバスケットボールNBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁（28）が日本時間13日、ジャズ戦でチーム最多タイの22得点、10リバウンドをマーク。今季最終戦で初のダブルダブル（2ケタ得点、リバウンド）を決め、チームの快勝に貢献した。【もっと読む】柔道、バレー、バスケ…屋内競技の「冬季五輪移行」が囁かれる背景4年連続66回目のプレーオフ（PО）進出を果たしたレイカーズは、19日からのPО初戦でロケッツと対戦する。