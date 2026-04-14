相続放棄後でも、状況によっては家の管理義務や費用負担が問題になることがあります（c）Getty Images 相続放棄をすると、家を含む遺産を原則として一切引き継がない扱いになります。ただし、家が残っていると、放棄後でも管理や費用の問題が生じることがあり、老朽化や空き家化を放置した場合には、事故や行政措置につながる可能性もあります。相続放棄した家がどう扱われるのか、保存義務の範囲、発生し得る費用、清算人の手続