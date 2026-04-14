俳優の高橋一生（45）が14日、都内の映画館で開催されたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロ―〜』（同日スタート、毎週火曜後9：00）のトークイベントに登壇。撮影の感想や裏側を語った。【写真】さすが！柳沢慎吾にとっさのマイクフォローをする高橋一生高橋は観客とハイタッチをしながら登場。「映画館で会えるとは思いもよらなかったのでうれしく思います」とあいさつ。先行してドラマを見た観客に対して感想を