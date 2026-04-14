乃木坂46の川粼桜さんが、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見を行いました。 【写真を見る】【 乃木坂46・川粼桜 】大学卒業で「肩の荷が下りた」今後は「制服モノの作品に出るのが夢」学生役に意欲すでに写真集を見た乃木坂メンバーもいるそうで、川粼さんは?同期だと、菅原咲月ちゃんと一ノ瀬美空ちゃんが、たくさん感想を伝えてくれた?と、笑顔で報告。?菅原咲月ちゃんは「女の子の憧れが